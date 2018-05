Maher blijft winnen, Houtzager negende

Wat de Spanjaard met zijn paard Rokfeller de Pleville Bois Margot (v. L’Arc de Triomphe) deed was overigens ook bijzonder: hij reed zijn barrage in exact dezelfde tijd als Nicola Phillipaerts met H&M Harley vd Bisschop (Dulf van den Bisschop): 39,97. Pieter Devos met Espoir (v. Baloubet du Rouet) eindigde hierdoor op de vierde plaats.

Geweldig paard

Hoe geroutineerd zijn barragerit ook overkwam, voor Ben Maher was zijn overwinning allesbehalve vanzelfsprekend: “Geweldig! Het is een van de wedstrijden met het meeste publiek en mijn paard is simpelweg ongelooflijk. Ik had het plan om de laatste lijn op zes te rijden. Dat ging bijna mis en ik wilde al van gedachten veranderen, maar het lukte toch! Ik heb een aantal mindere jaren gehad en ik ben heel blij dat ik nu de kansen krijg met deze paarden.”

Goldstein

Marc Houtzager werd met Sterrehof’s Calimero negende in een tijd van 43,29. Hij reed een foutloze barrage en leek niet voor de snelste tijd te gaan. Danielle Goldstein deed dat zeker wel en snel was ze: 37,73. En balk van Lizziemarry op de allerlaatste oxer zorgde ervoor dat ze de eerste prijs aan zich voorbij zag gaan.

Tussenklassement

Met de overwinning staat Maher op de tweede plek in het Longines Global Champions Tour klassement. Scott Brash (vandaag vijfde) staat op één en de derde plek is voor Edwina Tops-Alexander (vandaag door een balk in de barrage negende).

Bron: Paardenkrant-Horses.nl