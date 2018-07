Maher: ‘Don Vito slechts één à twee keer gereden aan het begin van het jaar’

“Ik heb Don Vito slechts één of twee keer in het begin van het jaar gereden, hij is nu een paar maanden bij Emily Moffitt en ik heb hem net geleend voor het weekend om te helpen met een andere paard. Emily en ik rijden voor dezelfde eigenaar, Poden Farms, dus we wisselen soms van paard. Gelukkig is hij een heel snel paard. “; vervolgt Ben Maher. Het duo finishte in de winnende tijd van 19,79 seconden. De Quaprice-zoon werd geboren bij E. van Ittersum in Giethoorn.

Aan elkaar gewaagd

De top drie was erg aan elkaar gewaagd. Tussen de nummer één Ben Maher en de nummer drie Marlon Módolo Zanotelli zat slechts 0,3 seconden. Zanotelli startte in deze 1,45 meter rubriek met de Diamant de Semilly-dochter Typie du Tillard. De Duitse Phillip Houston mengde zich met Loewenherz (v. Lordano Z) tussen de Britt en de Braziliaan.

Van Asten

Leopold van Asten deed ook goede zaken in deze vijfsterrenrubriek. Hij werd zesde met de tienjarige merrie VDL Groep Urane de Talma (v. Argentinus).

Bron: Paardenkrant-Horses.nl