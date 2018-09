Maher wint Global Champions 2018, voor Smolders blijft het spannend

De finale van Jan Tops’ springfeestje vindt ook dit jaar weer plaats in de hoofdstad van het woestijnstaatje. De winnaar is inmiddels bekend, maar de rest van het podium ligt nog wijd open. Harrie Smolders stond een groot deel van de zomer op de tweede plaats, maar is inmiddels nipt ingehaald door Alberto Zorzi. De heren staan slechts 3 punten uit elkaar, dus alles is nog mogelijk. Zeker omdat Daniel Deusser slechts één punt achter Smolders op de vierde plek staat.

‘Verdiende winst’

Jan Tops liet bij de persconferentie weten dat de Brit Maher in zijn ogen de titel voor 2018 verdient. “Ben heeft drie etappes gewonnen (Madrid, St Tropez en Rome – red) en zijn paarden zijn in topvorm. Natuurlijk moet je ook een beetje geluk hebben, maar het management is goed en niemand verdient het meer dit jaar.”

Smolders heeft nu eerst nog iets anders aan zijn hoofd. Emerald en Don moeten op het vliegtuig naar Tryon, waar ze volgende week een belangrijk onderdeel van de Nederlandse springdelegatie op de Wereldruiterspelen vormen.

Super GP in Tsjechië

Alle winnaars van een GCT-etappe mogen na Doha nóg een keer tegen elkaar rijden in de rijk gedoteerde ‘Super GP’ in Praag, die op 16 december verreden wordt. Een extra toevoeging aan het Global Champions springcircus, die dit jaar voor het eerst verreden wordt.

Harrie Smolders won de etappe in Hamburg en is daar dus ook bij. Evenals Frank Schuttert, de outsider die tot ieders verrassing de GCT in Valkenswaard dit jaar op zijn naam schreef. Omdat Maher al een ticket voor Praag in zijn zak had, kreeg in Rome ook tweedeprijswinnaar Henrik von Eckermann een uitnodiging voor deze exclusieve wedstrijd.

