Maikel van Mierlo niet te stoppen op JPM

In de GP-kwalificatie bezette Van Mierlo uit een deelnemersveld van 93 combinaties tevens de tweede plaats met Cantos-telg Europe (31.12). De zege behaalde hij met Follow Up (v. Andiamo) waarmee hij een tijd van 30.82 klokte. In deze twee-fasen rubriek sloot Jil Buijze met Venus (v. Marome NW) aan op plaats drie.

“Mijn paarden zijn ondanks het weer prima op dreef”, verwijst Van Mierlo naar het warme weer. Ik kan niet anders dan heel tevreden zijn met resultaten. Zowel mijn 1.40m-paarden, als Edelmanfee in het Z sprongen super”. De komende drie dagen wordt er nog gesprongen op de terreinen van Stal Hendrix in Kessel. Voor de uitslagen en het programma, klik hier.