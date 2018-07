Mans Buurman: ‘Fijn dat drie combinaties de nodige ervaring hebben’

Onderstaande combinaties zijn geselecteerd voor het EK Eventing pony’s:

Elise Otto – Orchid’s Megan

Britt van Rijsewijk – Orchid’s Tigersun

Kristy Snepvangers – Robin Hood of Rathcline Dream

Michelle Swinkels – Snow

EK ervaring

Mans Buurman neemt drie combinaties mee naar Engeland die al eerder een EK reden, alleen Michelle Swinkels debuteert. “Door het uitvallen van verschillende wedstrijden, was de voorbereiding iets anders dan gepland, maar we zijn er klaar voor. De ruiters hebben allemaal heel constant gepresteerd. Het is fijn dat drie combinaties al de nodige ervaring hebben en de vierde die erbij gekomen is, presteert ook sterk. Ze hebben zich allemaal echt goed doorontwikkeld dit seizoen. Voor de toekomst is het ook prettig dat de meesten nog langer doorkunnen op de pony’s, alleen Britt wordt dit jaar 16, maar de andere drie mogen ook volgend jaar nog mee”, laat Mans vol vertrouwen weten.

Springen en dressuur

Voor de pony’s worden het EK dressuur, springen en eventing gelijktijdig gehouden. Bondscoach Monique Peutz maakte haar selectie al eerder bekend. Edwin Hoogenraat maakt zijn selectie later bekend.

