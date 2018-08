“Na het Nederlands kampioenschap eerder dit jaar waar we zilver wonnen, hebben we het gas wat terug genomen bij Farzana in verband met het spoelen van een aantal embryo’s”, vertelt Mara de Vries. Eind juli maakte de combinatie een winnend rentree en nu in Ermelo stonden ze weer hun mannetje. “Dit is mijn laatste wedstrijd met haar en het is heel leuk om dat zo op het WK te kunnen doen.”

Geweldige tijd gehad

De proef verliep helemaal naar wens. “Ze bleef heel mooi in de aanleuning tijdens de proef en er zaken eigenlijk geen zwakke punten in. Het heeft heel goed uitgepakt.” Vorig jaar reed De Vries de merrie nog in de finale van het WK bij de zevenjarigen. “Ik heb een geweldige tijd met haar gehad en heb heel veel gewonnen. Ze blijft nog op Dressuurstal van Baalen, maar haar nieuwe amazone Shanna Baars gaat haar nu rijden om een combinatie te vormen.”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl