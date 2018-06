Marchal en Engelsman uitzonderlijk op Dutch Youngster Festival

De winst voor Tristan Marchal is een bijzondere te noemen. Als outsider won hij in april de eerste twee omlopen op het NK springen voor Young Riders en zette hij zich in één klap op de kaart. Vrijdagavond troefde hij op Sambucca (v. Sandro Boy) de sterk rijdende Lars Kersten op H-Cassino (v. Torino) af in de Grote Prijs dankzij een binnendoorwending in de barrage en werd zijn doorzettingsvermogen beloont met 1.250 euro. Tristan is een jeugdruiter die zijn eigen startgeld en onkosten betaalt, dus de eerste prijs was welkom.

‘Geluk met een ongelooflijk goed paard’

“Ja, ik ben heel erg zelfstandig”, lacht hij. “Ik ga naar concours met weinig luxe. Als ik soms kijk met wat voor een vrachtwagens de ruiters komen aanzetten en wat ze meehebben? Concourskasten vol. Dat is toch niet normaal? Het is echt een elitesport. Daar kom ik aan met m’n ene paard, kunststof wagentje en goedkope spulletjes. Zelf slaap ik ‘s nachts in de trailer. Dat geeft niet. Als ik maar kan meerijden. Ik heb het geluk dat ik een ongelooflijk goed paard heb in Sambucca en dat ik zelf een beetje snel kan rijden”, vertelt Tristan Marchal.

‘Wil en motivatie om vooraan te rijden’

“Ik heb de wil en motivatie om me er vooraan bij te rijden en als dat lukt kan ik uit de kosten komen. Het is wel alle zeilen bijzetten om het financiële plaatje rond te krijgen hoor. Ik moet m’n ouders ook betalen om mijn paard te kunnen rijden. Zij krijgen een derde deel van het bedrag dat ik na een concours over houd. Veel houd ik er dus niet aan over, maar dat hoeft ook niet. Ik geniet hiervan en we zien wel waar het schip strandt. Ik probeer in elk geval zo hoog mogelijk te komen met dit paard. Ondertussen rijd ik zoveel mogelijk paarden op een dag. Van zadelmak maken tot oudere paarden. Door veel paarden te rijden leer je het, zeg ik altijd.”

Teams voor EK

De bondscoaches Luc Steeghs en Edwin Hoogenraat zullen binnenkort hun EK-teams bekend maken. Een amazone die zeker zal zijn van een teamplek, is Lily Engelsman die ongelooflijke resultaten neerzette. Teambrons in de pony landenwedstrijd en derde in de Grote Prijs met Blackwoodland Rock. Teamzilver in de Children landenwedstrijd, winst in de Grote Prijs en een tweede prijs op de openingsdag met Whipped Cream (v. Cantos).

‘Niet normaal’

“Ongelooflijk. Ja, het is m’n eigen dochter, maar ik mag denk ik best zeggen dat het niet normaal is hoe ze afgelopen week reed”, vertelt Carry Huis in ‘t Veld, die zelf in 2000 de kwalificatie voor de wereldbekerwedstrijd op Jumping Amsterdam won en weet wat topsport inhoudt. Ze heeft bewondering voor de focus van haar Lily.

‘Best wel stressen’

“Ze moest in de Grote Prijs voor Children als eerste van start terwijl ze nog maar net uit de prijsuitreiking voor de pony’s was. Dat was best wel stressen, maar ze zette het van zich af in de ring en reed echt goed. Haar pony is niet de snelste van zichzelf. In een barrage van vijftien dachten we dat een topklassering moeilijk zou zijn, maar ze duwde hem vooruit. Het lijkt erop dat ze bij de pony’s én Children naar het EK mag, maar ze zal moeten kiezen. Heel moeilijk. Maar in beide jeugdklasses EK rijden mag niet volgens de reglementen.”

