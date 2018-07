De zenuwen liepen wel hoog op bij het publiek in de rest van de barrage. Dat was vooral te danken aan Steve Guerdat, die met de ervaren Bianca (v. Balou du Rouet) met het mes tussen de tanden reed. Het duo bleef echter hangen boven de reusachtige oxer in het eerste deel van het parcours nadat Guerdat een zeer krappe bocht had gestuurd. Daarna was zijn merrie danig uit evenwicht dat in de daaropvolgende dubbelsprong nog twee balken vielen. De Zwitser eindigde uiteindelijk als vijfde.

Diniz op twee

De Portugese Luciana Diniz kon met Fit For Fun 13 (v. For Pleasure) als laatste starter niet meer aan de tijd van Ehning komen. Ze was bijzonder blij met de foutloze ronde van haar dappere merrie en de tweede plaats in 40,96 seconden. Braziliaan Pedro Veniss tekende met Quabri de l’Isle (v. Kannan) voor het brons. Hij was de tweede starter in de barrage en kwam als eerste foutloos aan de meet in 41,62 seconden.

De vierde plaats was voor de Ier Darragh Kenny met Babalou 41 (v. Balou du Rouet). Zij beten het spits af in de barrage en kregen springfouten op de twee nieuwe hindernissen die in het parcours waren geïntroduceerd.

Balk voor Schuttert en Van der Vleuten

Maikel van der Vleuten kreeg met Verdi TN (v. Quidam de Revel) 4 strafpunten in de eerste ronde, maar reed de tweede ronde van het basisparcours mooi beheerst met zijn 16-jarige tophengst. Het uiteindelijke totaal van vier strafpunten bracht hem, dankzij zijn snelle tijd, tot de achtste plaats in de klassering.

Frank Schuttert wist wel de nul te houden in de eerste ronde, maar zag een balk vallen in de middelste oxer van de driesprong in de tweede omloop. De stalruiter van Jos Lansink reed daarna met Chianti’s Champion (v. Champion du Lys) zeer voorzichtig en wist het totaal tot 4 strafpunten te beperken, maar was wel wat langzamer dan Van der Vleuten. Schuttert kwam uit op de tiende plek.

‘Ik heb het gevoel dat ik hier wel thuishoor’

Schuttert vertelt over zijn rit in Aken: “Het ging een beetje hetzelfde als vorig jaar. De eerste ronde ging uit het boekje. Toen kreeg ik ook een fout in de tweede manche. Ik zit er zo dichtbij en had graag een keer in de barrage gezeten. Misschien dat ik bij de insprong op die hindernis een beetje kort zat. Maar de hoogte is voor Champion echt geen enkel probleem.”

De ruiter vervolgt: “Ik heb het geluk hier in Aken niet aan m’n zijde. Ik doe nu voor de derde keer mee in Aken. Wil je hier rijden, dan moet je paard echt alles in huis hebben: snelheid, vermogen en kracht. Het is het mooiste concours ter wereld. Ik heb ook in het prachtige Calgary gereden, maar hier in Aken is het toch anders, zo dicht bij huis. Iedereen kijkt hiernaar. Champion springt de laatste periode heel constant en ik heb het gevoel dat ik hier wel thuishoor.”

Bron: Paardenkrant – Horses.nl / KNHS