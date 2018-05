Margo Timmermans: ‘Ghana wordt een goed Grand Prix-paard’

“Thuis ziet hij echt alles”, vervolgt Timmermans. “Als er iets gebeurd of er loopt bijvoorbeeld een paard over het gangpad, is hij al afgeleid. Het was vroeger al een vrij lastig paard, hem gemakkelijk in de wei zetten was er al niet bij en soms denk ik nog wel eens: ‘hoe ga ik dit doen?’. Op concours is natuurlijk alles anders en wonderbaarlijk genoeg kijkt hij nergens naar. Er was hier vlakbij een festival en er rende een pony los, maar dan doet het hem niks.”

Met de schoft omhoog

In de pauze was er de mogelijkheid om baan te verkennen, maar Timmermans had dat te laat in de gaten. “Ik heb nog één rondje met hem door de baan kunnen stappen, maar daar had ik ook meer dan genoeg aan.” De amazone reed een foutloze proef, maar benoemd dat onder andere de wissels nog rechter mogen. “Ghana is bloedmooi en heeft veel potentie. Hij loopt altijd met de schoft omhoog en pirouettes draait hij zonder moeite voor een acht. Datzelfde geldt voor de appuyementen.

Rustig aan

Timmermans richt zich voorlopig nog niet op het Grand Prix-werk met de ruin. “Als ik een stukje over het steen stap met een jong paard en ik zie ze een dribbeltje maken weet ik eigenlijk al genoeg. Het Grand Prix-werk gaat hij wel kunnen, voorlopig wil ik hem gewoon fijn meenemen op concours.”

Olivier in vorm

In de ZZ-Zwaar werd de dienst voornamelijk uitgemaakt door Elly Olivier met Evidante VDH (v. Jazz). In de eerste proef ging de winst nog naar Shelby Spierenburg en haar Flemmingh-nazaat Bliksem M, goed voor 64,71%, maar in de tweede proef nam Olivier revanche en won ze met 64,21%. Spierenburg moest nu een stapje terug doen en werd derde. Daar ging het rode lint naar Daphne van Leeuwen.

Schekkerman heer en meester

De U25 Grand Prix werd gewonnen door Katinka de Haan en haar Smetana-zoon Armani, die goed was voor 65,45%. In de Grand Prix, welke werd gecombineerd met de Grand Prix Special, maakte Derk Schekkerman de dienst uit. Hij maakte onlangs zijn comeback en verkeerd met Primeval Ucola (v. Krack C) in topvorm, hij was namelijk goed voor 69,51%. Gita Hoogers stuurde Brooklyn (v. Moneymaker) naar de tweede plaats, voor Valentijn van Weering – die als gastheer meer om handen had dan alleen het rijden van zijn proeven – en VarioHippiQue’s First Class (v. Florencio).

Bron: Paardenkrant-Horses.nl