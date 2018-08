Marian van Bommel wint emotionele wedstrijd: ‘Bij het losrijden had ik al tranen’

“Dance Valley ging eigenlijk zoals altijd. Safe, met een contant beeld en de oortjes naar voren”, vertelt Marian van Bommel over haar winnende rit met de tienjarige dochter van Spielberg. “In de eerste hoek hadden we even een storing. Ze verstapte zich en toen hadden een paar galopsprongen maar verder was het een fijne proef zonder wiebels.”

Hoogst haalbare

Van Bommel besloot zich op het laatste moment bij te schrijven voor deze wedstrijd omdat ze in een vergevorderd stadium zit met kopers. “De verkoop is bijna rond en ik wilde Dance Valley heel graag nog een keer in de Lichte Tour rijden. Ik weet dat dit niveau voor haar het hoogst haalbare is en ze verdient het om de rest van haar leven wat rustiger aan te doen. Dance Valley is een heel makkelijk paard dat altijd doet wat ze moet doen en ik denk dat ze heel goed terecht gaat komen.”

Gemengde gevoelens

De amazone zag Dance Valley geboren worden en leidde de merrie zelf op naar haar huidige niveau. “Ik heb heel erg gemengde gevoelens. Bij het losrijden had ik al tranen, toen ik de uitslag zag had ik weer tranen en ik heb de prijs met tranen in m’n ogen in ontvangst genomen”, zegt een emotionele Van Bommel die het ook nu niet droog houdt. “Maar dit was een heel mooi einde.”

Rommeltjes

Naast Dance Valley maakte Van Bommel ook met Emaro haar debuut in de Prix St. Georges. “We hadden wat rommeltjes. Zo kregen we een fout in de serie om de drie, kwam hij een paar keer teveel terug en het binnenkomen en afgroeten was niet zo netjes. Maar voor de eerste keer in deze klasse ben ik met 65 procent al heel blij.”

Bovengemiddeld

Met deze Johnson-ruin gaat de amazone nu eerst kilometers maken in de Lichte Tour en voor de toekomst heeft ze hoge verwachtingen van hem. “Hij heeft veel kwaliteit voor het zware werk en de piaffe en passage doet hij echt bovengemiddeld. Het is natuurlijk nog ver weg en de Grand Prix is meer dan piaffe en passage. Maar als ik hem door kan blijven trainen denk ik dat hij straks echt een opvallend Grand Prix-paard kan worden.”

Voermans tweede bij debuut

Ook Bianca Voermans maakte met Oldenburger merrie Lucky Lady Lucy (v. Blue Horse Zack) haar debuut in de Prix St. Georges en sloot dat af met 66,324% en de tweede plek. Vivienne Bos en Baronijke-L (v. Vivaldo) mochten met 66,250% de derde prijs ophalen. Chantal van Lanen en Cidamorka (v. Jazz) volgden met 65,956% op de vierde plek.

Van Aphen wint Inter I

In het kleine groepje Intermédiaire I reed Denise van Alphen de hoogste score bij elkaar. Haar proef met Enzo Ferrari (v. Jazz) werd beloond met 66,471%.

Nap en Groenendijk

Albert Nap en Future (v. Apache) wonnen de eerste proef ZZ-Zwaar met 63,857% en bemachtigen daarmee hun laatste benodigde winstpunt voor de overstap naar de Prix St. Georges. De overige prijzen waren voor Desiree Kaart met de Tango-dochter Fetiny Begijnhoeve (tweede met 61,357%) en Anton van Reedt Dortland met Florencio-ruin Calypsowald (derde met 60,214%). In de tweede proef ZZ-Zwaar vond het juryduo alleen de proef van Mariska Groenendijk met Cipollini (v. Laurentz) een winstpunt waard. Het duo won met 61,857%.

* meer nieuws volgt *

Bron: Paardenkrant-Horses.nl