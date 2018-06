Marieke van der Putten: ‘Geduld leren opbrengen’

Na zijn slechte ervaring op Nieuw en St. Joosland had de Painted Black-zoon daar thuis ook behoorlijk veel last van. “Hij schrok toen op de korte zijde, waar heel veel mensen stonden. Thuis hebben we op de korte zijde een soort vergelijkbare situatie en het heeft gigantisch veel tijd en geduld gekost om hem weer rustig te krijgen”, vertelt de amazone.

Geduld opbrengen

“Zoiets oplossen is eigenlijk heel erg moeilijk. Ik weet dat Zingaro een heel bijzonder paard is. Hij kan fantastisch lopen, maar is in z’n hoofd ook wat bijzonder. Daar moet je vooral zelf heel veel geduld voor kunnen opbrengen. De ene dag denk je: hij is er weer, en de andere dag ben je weer twee stappen terug. Zoiets duurt lang en je kan het niet afdwingen, dat maakt het alleen maar erger.”

Moeite waard

Toch weet de ruin zijn amazone er iedere keer weer van de overtuigen dat het de moeite waard is. “Ook al denk je soms: ‘kan het nou niet normaal’, geeft hij me altijd de moed om door te gaan en stap ik er iedere keer weer met plezier op. Zulke paarden maken je betere ruiters, hij leert me echt om geduld op te brengen.”

Goede ervaring

In Westervoort slaagde Van der Putten er in om rustig de proef door te sturen. “Ik ben vooral blij voor hem dat hij weer een goede ervaring heeft. Achteraf had ik er misschien wat meer aan kunnen rijden. Zo lukte de passage bijvoorbeeld goed, maar het kan dan nog expressiever. Maar de opzet was vooral om ontspannen te rijden, en dat is gelukt.”

Kleinere wedstrijden

De komende periode wil de amazone wat meer kleinere wedstrijden rijden. “Het ligt er helemaal aan hoe hij dat oppakt, maar ik zou straks graag de Nederlandse kampioenschappen mee rijden. De oefeningen zijn het probleem niet, die doet hij met twee vingers in z’n neus. Als hij al een kwart minder zou doen, zou het al goed zijn.”

Stefan Passchier naar ruim 69%

In de ZZ-Zwaar werd de hoogste score gerealiseerd door Stefan Passchier en de Gribaldi-zoon Google, hij tikte net de 70% niet aan. Leila Sticker en Frederike Gotink mochten hier de tweede en derde prijs in ontvangst nemen. Passchier ging niet van start in de tweede proef en stegen de twee amazones een plaatsje. In de Lichte Tour gingen de overwinningen naar Ilze de Meer (Prix St. Georges) en Chris Epskamp (Intermediaire I).

Bron: Paardenkrant-Horses.nl