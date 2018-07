Marieke van der Putten heeft Zingaro-Apple weer op de rit voor het NK

“Ik was er heel blij mee met hoe ik hem vandaag met zijn koppie bij het werk kon houden, ondanks dat het in Houten best een kijkerig baantje was. Ik kon hem op momenten van spanning toch gewoon doordrukken en zeggen: ‘Even door, jongen.'”

In deze Zware Tour-rubriek was Van der Putten veruit de beste. Beide juryleden gaven haar exact 72,93%, bijna 8% meer dan Jill Huijbregts, die met Eventz Enzos-Armani (v. Tuschinski) tweede werd met haar U25-proef die 65,13% opleverde.

De Vries zegeviert

In de Prix St. Georges was Mara de Vries met de expressieve merrie Farzana, inmiddels verkocht aan Shanna Baars, de beste. De Vries reed de merrie naar een score van 70,74% en hield daarmee Franka Loos met de hengst George Clooney (68,97%) achter zich. Kim van de Velden-van der Muren werd derde met Zalome en de vierde plek was voor Young Rider Diana van de Bovenkamp die haar Bensie (v. Johnson) naar het beste Young Riders-resultaat van 67,35% reed.

In de Intermediaire I ging Wendy Fokker er met het oranje lint vandoor. Fokker haar proef met Black Pearl werd beloond met een score van 67,13%, wat ruimschoots voldoende was voor de overwinning. Geert-Jan Raateland werd namelijk tweede met Don Bravour met een score van 65,88%.

Van Gasselt beste in ZZ-Zwaar

In het ZZ-Zwaar kozen veel combinaties ervoor om slechts één proef te rijden, mogelijk door de warmte. Vincent van Gasselt eindigde in de eerste proef bovenaan met zijn Delacroix met een score van 70,14%. Hiermee nam hij een voorsprong van ruim 5% op de nummer twee, Myrna van Wijk met Soerikov (v. Sanzio) (64,79%). Derde werd Iris van Holstein-Bourgonje met Tiablo.

Deze gehele top drie zagen we niet meer terug in de tweede proef. Zodoende zagen andere combinaties hun kans schoon om zich in de prijzen te rijden. Ditmaa win Cora Kleinhout door Chanel naar 62,93% te sturen. Monique Orlemans-Cabri werd tweede met Erato de Jeu (61,79%) en Jikke Brouwer mocht het witte lint in ontvangst nemen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl