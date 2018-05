Marieke van der Putten wint debuut: ‘Denza Lenza is een echte dame’

Marieke van der Putten kreeg vorig jaar de beschikking over Denza Lenza, die eerder door succesvol haar RS2-collega Robin van Lierop was uitgebracht. “M’n plan was eigenlijk om Denza thuis door te trainen richting de Grand Prix. Om te kijken hoe ze het op concours zou doen, besloot ik van de week om haar mee te nemen in de Lichte Tour “, legt Van der Putten uit die nu voor het selectietraject richting het NK Lichte Tour heeft gekozen.

Mooi debuut

“Met het oog op de Grand Prix waren thuis met de piaffe, passage en de eners bezig en niet echt met het Lichte Tour-werk. Toen we van de week thuis de Prix St. Georges doorreden dacht ik: oh, dat valt een beetje tegen”, vervolgt Van der Putten lachend. “De proef van vandaag kan ook absoluut nog beter maar dit was een mooi debuut. Ik ben er heel blij mee.”

Beetje aftasten

Vooral het drafgedeelte leverde met 7,5-en achten hoge punten op. Enige smetje in de proef was het het binnenkomen. “Daar kregen we even een communicatiestoring. Toen ik wilde afwenden dacht Denza aan travers. Verder hadden we geen fouten maar het moet allemaal nog meer uitgewerkt worden. Het is nu nog een beetje aftasten maar ik denk dat als we elkaar straks ook op concours een beetje beter leren kennen er nog een paar procent bij kan.”

Extra talent

Voor van der Putten de Spielberg-dochter staat nu de derde (en tevens laatste) selectie op de planning en daarna hopelijk het NK. “Na het NK gaan we doortrainen voor de Grand Prix. Denza heeft extra talent voor de piaffe en passage. De eners hebben nog wat meer tijd nodig”, aldus de amazone die in haar nopjes is met de merrie. “Denza is een mooi paard met drie hele goede gangen. Ze is wel een echte dame en je moet haar echt kennen, maar ik heb een super klik met haar.”

Boven de 70 procent

Marlies van Baalen eindigde als tweede. Zij reed Go Legend (v. Totilas) naar een nieuw persoonlijk record van 72,87%. Theo Hanzon debuteerde met Empaire W (v. Jazz ), goed voor 71,69% en de derde plaats. Lynne Maas en haar WK-merrie Fantastique (v. Vivaldi) werden vierde met 71,18%. Joyce Lenaerts noteerde met Chopard B (v. OO Seven) de vijfde score van 70,59%. Sandy van Boxmeer – Westerhuis met Earth Wind and Fire (v. Lord Loxley) was met 70,15% de zesde combinatie met een score boven de 70 procent.

Huijbregts wint Zware Tour

In de gecombineerde rubriek Zware Tour was Jill Huijbregts vooral concurrent van zichzelf. Met Eventz Zamacho Z (v. Rousseau) won ze de Grand Prix U25 met 67,44%. Met een score van 66,73% bezette haar EventZ Enzos Armani (v. Tuschinski) de tweede plek.

