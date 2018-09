Marilyn Little uit Amerikaans eventingteam door blessure paard

Aan Eventing Nation vertelde Marilyn Little dat RF Scandalous, na een goede voorbereiding, toch in de laatste trainingssessie met het team licht onregelmatig liep. Onderzoek wees uit dat de dertienjarige Oldenburgse merrie een ontsteking in een onderbeen had.

Strakke neusriem en bloed in mond

Een tegenvaller voor Little die het afgelopen jaar onder vuur had gelegen vanwege het rijden met een te strakke neusriem en het bloed in de mond bij Scandalous tijdens de cross in Kentucky.

Coleman met Tight Lines

Will Coleman is de vervanger van Little in het Amerikaanse team met zijn elfjarige volbloed ruin Tight Lines. Coleman reed dit voorjaar de 4* van Kentucky en werd hierin twaalfde zonder een fout te maken. Ook in de korte 3* in Bromont, begin augustus, maakte het paar geen fouten en werd dertiende.

Zevende met team in Londen

De 35-jarige Coleman kwam één keer eerder voor zijn land uit op de Olympische Spelen in Londen. Met de Westfaler Twizzel (v. Argentinus) werd hij met het team zevende en individueel 37ste.

Het USA-team voor de WEG bestaat verder uit Phillip Dutton met Z (v. Asca Z), Lauren Kieffer met Vermiculus (v. Serazim ox), Boyd Martin met Tsetserleg (v. Windfall) en Lynn Symansky op Donner (v. Gorky Park xx).

Bron Eventing Nation