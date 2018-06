Het kampioenschap werd verreden over twee rubrieken, die elk uit twee rondes bestonden. Stevens kreeg als enige geen balken, maar was in drie van de vier omlopen wel iets te laat binnen. Het was voldoende voor de titel. Het reservekampioenschap kwam – tot zijn eigen verrassing – op naam van Guido Klatte Jr met Qinghai (v. Quidam de Revel). ‘Vorig jaar ging het helemaal niet goed hier en mijn paard is er een jaar uit geweest, dus op zilver had ik zeker niet gerekend’ vertelde Klatte Jr na afloop. De derde plaats in het kampioenschap was voor Michael Kölz, die vlak tevoren tot een paardenwissel had besloten en Anpowikapi (v. Askari) aan de start bracht. De – toch wel verrassende – topdrieruiters hopen allemaal op een startplaats in Aken over zes weken.

‘Hij mag me wel’

Talisman de Mazure is een elfjarige voshengst, die vorig jaar door John Whitaker werd uitgebracht. Begin dit jaar heeft Tobias Thoenes het paard gestart, maar twee weken geleden kwam Mario Stevens voor het eerst met Talisman in de ring. “Volgens mij mag hij me wel, anders had hij vandaag niet zo zijn best gedaan voor me” zei de kersverse kampioen na afloop. “En de fouten van de collega’s hielpen natuurlijk ook” aldus Stevens.

Uitslag

Bron: DRV / Paardenkrant – Horses.nl