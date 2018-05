Mark McAuley enige foutloze in 3* Grand Prix Drammen

In Noorwegen zette Mark McAuley dit weekend zijn successen van vorig jaar voort. De Ier, die al geruime tijd zijn thuisbasis bij Genève heeft, pakte gisteren op Jasco Vd Bisschop (v. Dulf van den Bisschop) de Grand Prix van Drammen. De 3*-wedstrijd bleek geen eenvoudige opgave, McAuley was op de negenjarige BWP’er de enige foutloze in de vijf man tellende barrage.