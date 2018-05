Mark van de Donk heer en meester in Emmeloord

“Bij Charmingmood begint alles een beetje op z’n plek te vallen”, steekt Mark van de Donk enthousiast van wal. “Hij is nu weer voor de derde keer mee. De eerste keer in Putten kreeg ik behoorlijk wat fouten, dat gebeurde me de tweede keer eigenlijk ook en hadden we een groot juryverschil. Nu in Emmeloord liep hij eigenlijk voor het eerst een vrij foutloze proef. De afstemming kan nog beter hoor, bijvoorbeeld bij de pirouettes, maar voor nu ben ik tevreden.”

Clown

MCvS Casino Royale ging voor het eerst met Van de Donk op concours. “Het is daarom nog even uitzoeken hoe en wat op concours, maar ook voor hem geldt dat ik erg tevreden ben. Het is een soort van clowntje, het is een dikke grappenmaker. Hij vindt zijn werk zo gemakkelijk dat hij best leuke streken uithaalt. Daarentegen werkt hij altijd gemakkelijk mee. Het is een paard met drie hele goede gangen.”

Niet overhaasten

Voor beide paarden is er nog geen echte planning bekend. “Ik heb ze allebei meegenomen om een keer te proberen en dat pakte goed uit, maar ik wil niks overhaasten. Ik heb een aantal wedstrijden ingeschreve en ze moeten beide kilometers gaan maken. Misschien dat ik ze aan het einde van het seizoen in de Zware Tour kan starten, maar dan moet het eerst allemaal nog gaan kloppen natuurlijk. Er zit in ieder geval nog voldoende rek in.”

Huijbregts concurrente van zichzelf

In de gecombineerde U25/Grand Prix ging Jill Huijbregts de strijd met zichzelf aan. Ze reed haar jonge Tuschinski-zoon EventZ Enzos-Armani met 68,40% naar de tweede plaats, slechts anderhalf procent achter haar geroutineerde U25-paard EventZ Zamacho Z (v. Rousseau).

Young riders aan kop in gecombineerde rubriek

De ZZ-Zwaar werd gecombineerd met de young riders. In de eerste proef ging Bo Oudhof aan kop met haar Vivaldi-zoon Colt Sollenburg, ze reed 65,81% bij elkaar, net genoeg om voor te blijven op Rachelle Buining en Wondergirl (v. Farrington). Geesje Raimond was met Bacardi Mojito (v. Gremio II) goed voor het witte lint. In de tweede proef deed ze daar een schepje bovenop en eindigde op de tweede positie met 62,86%. De winst was hier voor Maaike ten Hoor en Don Primero-zoon Winder-Don. Zij behaalde 64,78%.

