Mark van de Donk heer en meester in Lichte Tour

Voor Mark van de Donk was er in deze klasse nog meer succes, op beide dagen bezette hij met de Tuschinski-zoon MCvS Casino Royale de derde positie. Moest hij op de eerste dag Lynne Maas met Fantastique (v. Vivaldi) voor laten, was dat op de tweede dag Jonna Schelstraete met Grand Charmeur (v. Apache).

Chuppy Checker CI naar Grand Prix Spécial winst

Tommie van Puijenbroek-Visser reed in de Grand Prix van dinsdag 68,95% bij elkaar en kreeg van de juryleden als huiswerk mee te werken aan de gecontroleerde energie en de aanleuning. In de Spécial op woensdag was het gevoel volgens de ruiter veel beter, alleen ontstond er een storing in de galop. Met 68,14% voor zijn proef met Chuppy Checker CI (v. Osmium) mocht hij het oranje lint in ontvangst nemen.

Tweede winst voor Van de Bovenkamp

In de individuele proef voor young riders maakten Diana van de Bovenkamp en Zoë Kuintjes de dienst uit. Met Evita Ronia (v. Westpoint) von Van de Bovenkamp met 72,40%. Met haar andere paard Bensie (v. Johnson) eindigde ze op plaats vier met 67,16%. Kuintjes werd tweede met Primevall Brittsion (v. Sir Donnerhall) en vijfde met GG Desperado (v. Florencio). Lisanne Zoutendijk maakte de top drie compleet.

ZZ-Zwaar

Petra Verschueren-Tollenaar was in de ZZ-Zwaar de beste. Zij stuurde haar Golden Girl (v. Uphill) naar 64,48%.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl