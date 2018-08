Van Baalen liet de Johnson-zoon begin dit jaar debuteren in de Grand Prix en behaalde 71,96% bij dat debuut. In Exloo scoorde het duo 70,40% in de Grand Prix en in Nw & St. Joosland kreeg het paar 70,761% in de Grand Prix en 72,010% in de kür.

Op het CDI Cappeln begin deze maand eindigde Van Baalen twee keer op de derde plek met 70,609% in de Grand Prix en 75,200% in de kür.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl