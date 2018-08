Marlies van Baalen klasse apart met de gebroeders Johnson

Van Baalen heeft niets dan lof over de twaalfjarige Ben Johnson. “Hij zit momenteel in een enorme ontwikkelingsfase. Thuis ging hij al zo fijn en ik was heel benieuwd of hij op concours ook zo mooi wilde doorzetten en goed ging. Hij maakt zoveel progressie de laatste tijd! We hadden een heel mooi rustig beeld in de ring, maar het was toch actief en met een heel fraaie aanleuning.”

Hetzelfde gemak als in de Lichte Tour

Zijn twee jaar jongere volle broer maakte een zeer beloftevol debuut in de Intermédiaire II. “Een eerste keer is toch altijd weer spannend, maar hij pakte vooral de piaffe en passage heel goed op. Ik vind het heel fijn dat ik deze proef met hetzelfde gemak door kan sturen als de Lichte Tour-proeven twee weken geleden in Cappeln.”

Pirouettes uit het boekje

Een hoogtepunt in de proef vormden de pirouettes. “Die gingen echt als uit het boekje. Voor de eners struikelde Dion heel even waardoor ze niet zo mooi groot waren als normaal. Maar dit geeft genoeg vertrouwen voor de toekomst.” Na dit debuut krijgt de ruin thuis de tijd om nog verder getraind te worden richting de Grand Prix. “Dat is natuurlijk nog even andere koek.”

Enorme bewegers

De vraag of de twee broers op elkaar lijken, kan natuurlijk niet uitblijven. “Ze lijken zeker op elkaar. Sommige mensen hebben moeite ze uit elkaar te houden. Ben is iets heter, maar nu we met het Grand Prix-werk bezig zijn wordt Dion op een goede manier ook wat heter. En het zijn allebei enorme bewegers”, aldus een trotse Van Baalen.

Johnson’s aan zet

Voor vader Johnson was het ook een uiterst succesvolle dag, de gehele top drie werd in beslag genomen door zijn zonen. Thamar Zweistra behaalde met de KWPN-erkende Hexagon’s Double Dutch de derde plaats met 70,58%. Alsof dat nog niet genoeg was, ging ook de vijfde plaats naar een Johnson: CJ liep onder Imke Schellekens-Bartels naar 68,59%, net niet genoeg om Tommie van Puijenbroek-Visser met Chuppy Checker CI (v. Osmium) van de vierde plaats te houden.

‘Wat een junioren-debuut’

DVB-leerlinge Sanne van der Pols kende in Houten een knap debuut junioren-debuut. Met de Don Schufro-zoon Excellentie, waarmee ze vorige maand nog deelnam aan het Europees kampioenschap Children, kwam ze uit op 70,91%. Enthousiast schrijft ze op haar Facebook: ‘Wat een junioren-debuut! Wat een paard, echt genieten.’ Daarmee hoefde ze alleen young rider Diana van de Bovenkamp met Evita Ronia (v. Westpoint) voor laten gaan. De top drie werd compleet gemaakt door Zoë Kuintjes met Primval Brittsion (v. Sir Donnerhall I).

