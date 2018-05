Marlies van Baalen naar dubbele winst in Exloo

In de Prix St. Georges reed Annemieke Vincourt-Krom de hoogste score van 67,84% bij elkaar met haar Ampère-dochter Fimosa. De amazone prijst de nog jonge merrie om haar inzet. “Met haar jonge leeftijd en de ontwikkelingen die ze nog doormaakt, kunnen we alleen maar trots op haar zijn”, liet Vincourt-Krom weten in een bericht op Facebook. Ellen Wynia reed Chakakahn (v. Sir Donnerhall I) in deze proef naar het rode lint. In de Intermediaire I/II was ze goed voor de derde plaats, achter Van Baalen en Romy van der Schaft.

Snijder goed in de prijzen

Het was Nicky Snijder die derde werd in de Prix St. Georges, daar slaagde hij in met Van Krack Sth (v. Krack C). Maar er was meer succes voor de stalruiter van Stoeterij Stouwehof, hij won namelijk ook beide ZZ-Zwaar-proeven met de pas zevenjarige Andretti-zoon Gameboy Sth. In de eerste proef liet hij Wendy Kuiken met Victorie Boogie Woogie (v. Metall) achter zich, in de andere proef was dat Robin Blok met Custom Zadels Tobias (v. Jazz).

