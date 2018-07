Hoewel het zomertenue toegestaan was, maakte op Van Baalen na, niemand daar gebruik van. “Als het mag en het is zo warm, ben je gek om het niet te doen. Je moet voor jezelf toch de beste omstandigheden creëren. Iedereen moet doen wat ze zelf het beste lijkt, maar ik ben niet zo moeilijk daarin”, vertelt de amazone lachend.

Snel hersteld

Over de prestatie van Go Legend heeft de amazone niets dan lof. “Hij is met zijn zeven jaar de jongste van het gezelschap en de proef was nog niet helemaal foutloos, maar dat is nog zijn onervarenheid. Hij heeft het in de warmte wel gedaan. Ik heb hem veel gestapt, in de schaduw laten afsponsen en na afloop ook direct afgespoten. Je kan daarin merken dat hij goed getraind is en een goede conditie heeft. Na afloop was hij vrij snel en goed al hersteld.”

Eerste kür

Morgenavond rijdt Van Baalen de kür op muziek. Voor de jonge Totilas-zoon wordt het zijn eerste kür. “Thuis heb ik hem wel gereden en met muziek geoefend. Ik heb de muziek wel al vaker gebruikt, het is heel vrolijk en het past hem goed.” Of ze dan weer in zomertenue de ring in rijdt, weet ze nog niet. “Dat hangt helemaal van de omstandigheden af. De kür is ’s avonds, maar nu moest ik alsnog in de warmte.”

