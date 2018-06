Marlou de Ruyter en KWPN-hengst Feel Good overtuigen in Neerijnen

De juryleden Schaeffer en Van den Berg hadden een aantal kleine rubrieken te jureren in Neerwijnen en konden en slechts enkele gevallen hoge punten kwijt. In het ZZ-Zwaar sprong Marlou de Ruyter er echt boven uit. De amazone is met de KWPN-hengst Feel Good nog maar kort in deze klasse actief. De Contango-zoon liet zien dat hij talent heeft voor het zwaardere werk. De twee proeven verliepen ongeveer gelijkwaardig en dat leverde De Ruyter 67,357 en 67,286 procent op. Maartje Overweel werd in de eerste proef tweede op Don Benito met 60,286%. In de andere proef was de tweede plaats voor Myrna van Wijk die 59,643% scoorde met Soerikov.

ZT voor Moreina

In de zware Tour reed de Canadese Naima Moreina haar Statesman met ruime cijfers naar de zege. Beide juryleden zetten haar op kop en voor de Inter II-proef kreeg de amazone 67,941%, de hoogste score van de dag. Met 63,676% volgde Rienke van de Ven-Veeneman op de tweede plaats met Cristall’s Il Divo. Ook zij reed een Inter II-proef met de Gribaldi-zoon die eerder door Jean-René Luijmes werd gereden.

Voermans beste in LT

Bianca Voermans schreef de Lichte Tour op haar naam met Prince Charming. De Brabantse amazone debuteerde in de Inter I en kreeg 63,824% voor haar optreden. Peter de Boer reed Ethel VZH (v. Vivaldi) naar de tweede plek met 60,882%.

Bron Paardenkrant-Horses.nl