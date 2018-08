Marten Luiten is goed op dreef met Fynona (v. Ampère). Nadat het duo dit seizoen in Compiègne won, brons kreeg omgehangen op het NK en de beste was van de kadervormingswedstrijd op het toneel van het WK jonge paarden, was er vandaag opnieuw succes. Met de fraaie score van 72,222% mocht de junior op CDI Exloo de ereronde aanvoeren.