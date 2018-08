Martha van der Meulen: ‘De wissels zijn nog moeilijk’

Martha van der Meulen kan met een tevreden gevoel terugkijken op beide proeven in Noord-Sleen. “Benke wil wel eens fanatiek worden en wordt dan wat sterk aan de voorkant”, vertelt de amazone. “Nu bleef hij eigenlijk heel mooi ontspannen, kon ik meer met mijn hand voor rijden en er ook meer aan rijden. Tussen de proeven zat eigenlijk niet veel verschil, alleen in verliepen de wissels in de tweede proef wat mooier.”

Struikelblok

Die galopchangementen vormen nog wel eens een struikelblok. “Hij vindt de wissels nog erg moeilijk en die worden nog wel eens scheef of ze gaan mis. Ook nu hadden we daar wat fouten in, zo miste hij de laatste op de diagonaal. Maar Benke is ook pas mijn eerste paard op dit niveau en ik vind het zelf ook nog moeilijk”, geeft de leerlinge van Laura Zwart toe.

Geen hoogvliegers

Echte topscores bleven vandaag uit in Noord-Sleen. De Prix St. Georges werd met 61,99% gewonnen dor Iris Sijtsma en haar Gribaldi-nazaat Horses2Fly Eye Catcher SF, maar de nummers twee, drie en vier bleven tussen de 60 en 61% steken. Bij de junioren en young riders kwamen ze scores wat hoger uit, daar kende zowel de landenproef als de individuele proef een gelijke top drie. Julia Vrolijken won met Confusius SDM (v. Johnson) beide proeven met 65,23% en 66,77%. Romy Vreugdenhill en Charlotte Wensing eindigden als nummers twee en drie.

Knol en Noordman scoren in Grand Prix

In de Intermediaire II kwam geen van de drie deelnemers met een voldoende score de ring uit, maar twee Grand Prix-amazones slaagden daar wel in. Saskia Knol won de proef met de Tuschinski-dochter SCG’s Cynosa met 63,80%. Anouk Noordman reed Zeronica (v. Talos) naar de tweede plaats en Atze (v. Astor) naar de derde plaats. Met beide paarden kwam ze uit in de 62%.

Uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl