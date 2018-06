Mary Hanna ontvangt FEI Gold Badge of Honour

De inmiddels 64-jarige Mary Hanna reageerde verheugd op de onderscheiding vanuit haar voorlopige thuisbasis in Duitsland. “Het is een enorme eer. Ik begon mijn carrière pas toen ik 40 was, ik was een late beginner.” Sindsdien plaatste de Australische zich vijf maal voor de wereldbekerfinale dressuur en wist door te dringen tot de Grand Prix Special op de Olympische Spelen in Atlanta en de World Equestrian Games in Caen.

Boogie Woogie in selectietraject

Hanna bereidt zich in Duitsland voor op de wereldruiterspelen in Tryon. “Boogie Woogie heeft zijn kwalificatie scores behaald en we hopen op een positief einde van de selectieperiode”, aldus Mary Hanna.

Calanta weer in training

Haar andere Grand Prix-paard, de Johnson-dochter Calanta, heeft Hanna net weer in training. De elfjarige KWPN-merrie moest ze voor de finale van de wereldbeker in Parijs terugtrekken wegens een blessure.

Bron Equestrian Australia