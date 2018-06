Masar wint prestigieuze 239ste Investec Epsom Derby 2018

Masar vloog in maart dit jaar naar Dubai om daar op Super Saturday in de Al Bastakiya stakes te lopen. Daarna vloog het paard terug naar Engeland als voorbereiding op de Epsom Derby.

Zo vader – zo zoon

Masar stamt af van New Approach (v. Galileo). Sheikh Mohammed gaf New Approach cadeau aan zijn echtgenote HRH Princess Haya van Jordanië en in 2008 won de prinses met het paard in haar eigen racekleuren de Epsom Derby. New Approach werd vervolgens tot het beste renpaard ter wereld in de World Thoroughbred Racehorse Rankings samen met Curlin uitgeroepen. New Approach ging vervolgens als dekhengst naar de stoeterij van Darley te Engeland.

Tien jaar na New Approach behaalde zijn zoon Masar onder jockey William Buick de felbegeerde overwinning. Buick reed een koers uit het boekje. Rijdend in het midden van het deelnemersveld op een afwisselende zesde en zevende positie koerste hij naast topfavoriet Saxon Warrior. Buick nam met Masar een brede bocht naar de laatste rechte lijn en vroeg het paard te versnellen op zo’n 400 meter voor de finish en dat pakte goed uit. Masar won met 1 ½ lengte voor Dee ex Bee (van Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum) die Roaring Lion (Qatar Racing Limited) op een een halve lente achter zich liet. Masar won vandaag £ 850.650,–. Het leverde Buick en trainer Appleby eveneens hun eerste Epsom Derby overwinning op.

Startveld van 12 uit 448

De eerste inschrijvingen voor de Investec Epsom Derby 2018 vonden al in december 2016 plaats. Er waren 445 hengsten en 3 merries ingeschreven en iedere eigenaar betaalde £ 560 per paard. De grote stoeterijen en eigenaars waren goed vertegenwoordigd: 34 paarden van Godolphin, 58 van Coolmore Stud, 31 van Sheikh Hamdan Al Maktoum en 20 van de Aga Khan. Voor het tweede inleg om in de race te mogen koersen dienden de eigenaren op 3 april 2018 £ 9.000 te betalen en er werden nog zes nieuwe paarden aan het eerste deelnemersveld toegevoegd. Op 31 mei 2018 werden de 12 deelnemers voor de rijkste paardenrace van Engeland bekend gemaakt waaronder 6 Ierse en 6 Engelse deelnemers.

Geen Triple Crown voor Saxon Warrior

Als grootste favoriet gold Saxon Warrior van de Ierse trainer Aidan O’Brien die hard op weg was om de Triple Crown te winnen. Saxon Warrior kwam echter niet zoals verwacht uit de verf en finishte vierde.

Bron: Paardenkrant – Horses.nl