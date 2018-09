Mathieu Bourdon reed zowel vader als moeder en wint nu met dochter

Mathieu Bourdon ziet veel overeenkomsten tussen Bigouden en haar ouders die hij beide reed: “Bigouden lijkt veel op haar moeder. Net zoals Gardene geeft ze alles. We hadden een fout in het jachtparcours maar dat was helemaal mijn schuld. Ze heeft de kracht van haar vader Putch des Isles en ik wist dat als ik geen fouten zou maken, ze foutloos kon zijn.

Valentin Besnard en Best of Iscla (Diamant de Semilly x Kannan) werden tweede, gevolgd door Regis Bouguennec met Boheme Lerchenberg (Con Air x Carolus II).



Uitslag

Bron: Grand Prix Replay