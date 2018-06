Mathilda Karlsson verruilt Zweden voor geboorteland Sri Lanka

Mathilda Karlsson werd in Sri Lanka geboren en werd als baby geadopteerd. Zo kwam de nu 33-jarige amazone in Zweden. Vanaf haar zevende rijdt Karlsson paard en inmiddels woont en werkt Karlsson al geruime in Duitsland bij haar trainer Rolf-Goran Bengtsson.

Doel Olympische Spelen

Na het bezoek aan haar geboorteland vorig jaar werd het voor Mathilda Karlsson steeds duidelijker om van nationaliteit te veranderen. Geen makkelijke beslissing, maar zegt Karlsson: “Het rijden voor Sri Lanka opent nieuwe deuren voor mij, niet in de laatste plaats om me te plaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio, wat dat is al lang mijn doel.”

Global Champions League

In Monte Carlo rijdt Mathilda Karlsson nu voor het eerst voor haar nieuwe land. Samen met onder meer trainer Bengtsson zit ze in team Cascais Charms. Ze brengt daar haar twee toppers Apollonia 23 (v. Bogegardens Apollo) en de Holsteiner Cerano 19 (v. Cesano II) aan de start.

Bron Hippson.se