Mathy verslaat landgenote Patteet in laatste rit

Het leek onmogelijk om Gudrun Patteet’s tijd in de 1,50m-rubriek direct op tijd te verbeteren. De een na de ander beet zich stuk op de 61,76 seconden die de Belgische met haar toppaard Sea Coast Pebbles Z in de openingsrit had neer gezet.

Jobs snel met Charleville

Twee combinaties doken onder de tijd van Patteet, maar kregen beiden een springfout. Dat waren Eve Jobs met de KWPN’er Charleville (v. Quasimodo Z) en Olivier Philippaerts op H&M Forever D Arco Ter Linden (v. Darco). Van de foutlozen kwam Laura Kraut nog het dichts bij. De Amerikaanse klokte met Deauville S (v. Diamant de Semilly) een tijd van 63,04 seconden en werd uiteindelijk derde.

Lest best

Patteet bleef op kop tot Francois Mathy Jr. en de tienjarige Casanova de l’Herse als laatsten in de ring kwamen. De Belg zette de sterke schimmel van Ugano Sitte in de hoogste versnelling en finishte in 60,90, bijna een seconde onder de tijd van Patteet.

‘Spijt me voor Gudrun’

“Mijn paard is echt competitief”, vertelde Mathy na afloop, “hij won al een paar van deze proeven dit jaar dus ik was vol vertrouwen. Ik reed mijn ronde en gelukkig was ik snel genoeg om te winnen. Het spijt me voor Gudrun, ik weet dat het niet fijn is als vanaf het begin aan de leiding staat en dat aan het einde nog verslagen wordt.”

Bron Knokke Hippique