Matthew Sampson wint voor tweede keer op rij Hickstead Speed Derby

Halverwege de rubriek nam Paul Crago de leiding in handen met de zestienjarige zoon van Andiamo. Crago finishte in 98,97 seconden inclusief de vier strafseconden die een afgeworpen balk opleverde. Toppers die na de Brit kwamen, kregen meerdere fouten in het zware parcours. Zo hield Crago zijn leidende positie vast tot de laatste ruiter Matthew Sampson.

Eén balk

Sampson die vorig jaar de Speed Derby al won met de twaalfjarige Topflight True Carlo leek af te stevenen op de eerste foutloze ronde. Met hoge snelheid scheerde hij over het parcours, maar kreeg toch een foutje op een stijlsprong. De man uit Yorkshire schakelde nog eens op en eindigde in de winnende tijd van 96,58 seconden.

‘Het lukte opnieuw’

“Ik probeerde het zelfde te rijden als vorige jaar”, zei Matthew Sampson, “en het lukte opnieuw. Ik was gelukkig snel genoeg met een balk eraf.” Voor de het slotstuk van vanmiddag in Hickstead, de Derby over 1,60m, is hij nu een van de favorieten voor de eindzege. Sampson komt dan met zijn Derby-winnaar van Hamburg, Gloria van Zuuthoeve (v. Thunder van de Zuuthoeve) aan de start.

Breen wint Masters Trophy

Shane Breen pakte zijn tweede overwinning in Hickstead door de Masters Trophy te winnen. Hij deed dat op de negenjarige, nog vrij onervaren Clyde VA (v. Caretino). In de barrage van het 1,50m-parcours bleef de Ier de twee Britten Joseph Clayton met Via van de Karmenhoek Z (v. Via Veneto) en John Popely op de KWPN-merrie For Fun ( v. Carosso VDL) een dikke twee seconden voor.

Sebastien Kapel tiende

Sebastien Kapel reed zich voor Nederland in de barrage maar kreeg hierin met Vanda Gucci (v. Cristallo I) vijf strafpunten en werd tiende.

Matt Sampson winning the Bunn Leisure Speed Derby from Hickstead on Vimeo.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Persbericht Hickstead