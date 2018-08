Matthias Alexander Rath staat Nederlandse top drie in de weg

Matthias Alexander Rath won al het nodige met Danönchen OLD op Lichte Tour-niveau in 2015, maar in 2016 nam zijn stiefzus Liselott Marie Linsenhoff de teugels over en rijdt de donkerbruine sindsdien bij de junioren. Eerder dit jaar was het duo nog onverslaanbaar in Nice, waar ze alle drie de proeven wonnen. Voor zijn uitje naar Ermelo stapte Rath weer in het zadel van Danönchen OLD.

Ongedwongen beeld

Mara de Vries reed een correcte proef met de Ampère-dochter Farzana G, die eind vorig jaar werd verkocht aan junioren-amazone Shanna Baars. De NMK-merrie liep dankzij een mooi opwaarts en ongedwongen beeld naar 71,667%. De juryleden waren het bij De Vries niet helemaal eens. Janine van Twist kende de amazone 74,559% toe, terwijl haar Duitse collega Reinhard Richenhagen het duo beoordeelde met 69,853%.

Bruntink en Darabel derde

De derde plaats werd ingenomen door Vai Bruntink en de chique Westpoint-dochter Darabel, die met 70,784% de ring uitkwam. De over een mooi silhouet beschikkende Darabel begon goed aan haar proef, maar schrok bij de inzet van de eerste uitgestrekte draf en galoppeerde even aan. Dat werd kundig hersteld door haar amazone. In de serie om de vier ontstond een fout, maar dat werd goedgemaakt met onder meer prachtige pirouettes, waarin de merrie veel gewicht op de achterhand overneemt.

Net buiten top drie

Apache-dochter Flanell – net als Darabel een kleindochter van Blue Hors Don Schufro – nam onder Veronique Roerink al eens deel aan het WK en liet nu haar talent zien in de Prix St. Georges. Flanell maakte vooral indruk met sterke draf- en galopverruimingen, gedragen pirouettes en grote galopchangementen. In beide series ontstond wel een fout, wat Roerink de nodige punten kostte. Met 70,637% eindigde ze net achter Bruntink op plaats vier.

Geen topscore voor Brouwer

Kersvers Nederlands Lichte Tour-kampioene Kirsten Brouwer kwam met de elegante en lichtvoetige Sultan des Paluds niet verder dan de achtste plaats. De Soliman de Hus-zoon liep mooi gedragen het drafgedeelte door, maar in de serie om de vier ontstond een telfout en in de uitgestrekte draf dribbelde de vos aan. Dat kwam Brouwer met ‘slechts’ 69,657% duur te staan. De juryleden waren het niet helemaal eens, de jury bij E kwam uit op 72,206%, terwijl haar collega bij M bleef steken op 67,500%.

Uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl