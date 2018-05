Maud Hanse sterk naar de winst in Hartog Lucerne Trophy Oudkarspel

Marcel Beukers: “Maud reed een hele mooie, vloeiende ronde in een tempo. Ze had haar pony heel licht in de hand, haar pony was heel ontspannen en sprong heel fijn. Daarbij zat Maud heel netjes op haar pony en reed ze overal hetzelfde.”

Eigen manier

De derde plaats was voor Kelly Jonker met Vito. Zij ontving 80,5 punten voor de wijze van rijden. “Kelly heeft een pony die op zijn eigen manier springt, maar ze reed aanvallend en liet haar pony goed galopperen. Ze bleef hem goed ondersteunen en begeleiden.”, aldus Marcel Beukers.

Competitiewedstrijden

De komende competitiewedstrijden van de KNHS Hartog Lucerne Trophy zijn op 19 mei in Bergen op Zoom en op 2 juni in Wezep. De finale is 16 juni in Geesteren.

Uitslag

Uitslag KNHS Hartog Lucerne Trophy Oudkarspel:

1. Maud Hanse, Country’s Boy, PC Flevoruiters

2. Tom van Schipstal, Tom Boy 8, PC Jong Talent

3. Kelly Jonker, Vito, PC Harenkarspel

4. Tom van Schipstal, Laslo, PC Jong Talent

5. Nick Nanning, Oakytwo, PC De Heideruiters

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Persbericht KNHS