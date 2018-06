Maureen Bonder als enige foutloos in zware Belgische GP

Vrijdag bleef Bonder ook al foutloos met de Cancoon-zoon in een 1,45m-parcours, maar viel toen niet in de prijzen. Internationaal was dit de eerste Grote Prijs voor Bonder en Cumbela. Met haar foutloze rit in deze GP hield Bonder de thuisrijdende Dieter Vermeiren met Kingston Town 111 Z (v. Kashmir van Schuttershof) van de overwinning. Vermeiren was met de schimmelruin de snelste vierfouter.

Sanne Thijssen

In deze rubriek kwam Sanne Thijssen ook aan de start, maar verliet ze voortijdig de ring. In de daaropvolgende tweesterren Grote Prijs over 1,45m eiste de amazone wel een top drie-klassering op. De winst in deze rubriek was voor de thuisrijdende Jérôme Guery met Jelly Belly van het Eikenhof (v. Chopin van het Moleneind). Het Belgische duo was met 34,76 seconden op de klok meer dan een seconde sneller foutloos aan de finish dan de concurrentie. Thijssen kwam het dichtstbij Guery en liet de Numero Uno-zoon Bacardi in 35,92 seconden over de streep galopperen.

Uitslag 1.50m

Uitslag 1,45m

