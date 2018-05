Maurice Tebbel sterk in kwalificatie Grand Prix Hamburg

In de individuele wedstrijd bleven zeventien combinaties foutloos over het zware parcours. Maar Maurice Tebbel en de Diarado-zoon Don Diarado leken er geen enkel probleem mee te hebben. In een hoog tempo en kort draaiend wist de Duitser met 68,71 seconden het hele veld te snel af te zijn.

Verdi-zoon Chaplin tweede

Op bijna een halve seconde volgde Martin Fuchs met de KWPN’er Chaplin. Ook de vermogende Verdi-zoon heeft bewezen snel te kunnen zijn over een zwaar parcours en onder Fuchs kwam hij tot de tweede tijd van 69,16 seconden. Marlon Modolo Zanotelli klokte de derde tijd met Rock’N Roll Semilly (v. Diamant de Semilly).

Ehning en Bucci top vijf

De top vijf werd volgemaakt door Marcus Ehning met de geweldig springende Pret a Tout (v. Hiram Chambertin) en Piergiorgio Bucci met Deniro (v. Argentinus).

Langzaamste foutloze

Voor Nederland bleef alleen Gerco Schröder foutloos. Glock’s London (v. Nabab de Reve) was scherp en voorzichtig en het duo eindigde als zeventiende.

Global Champioens League

In de strijd om de Global Champioens League wist het laatste team op de startlijst St Tropez Pirates, de winnaars van de eerste ronde, de overwinning te pakken. Pieter Devos moest met de Larino-zoon Apart nul blijven voor de zege, want zijn teamgenote Laura Klaphake had met Catch me if you can (v. Catoki) een balk uit de lepels getikt. Alles klopte bij de Belg en hij stelde de zege veilig.

Valkenswaard United met Vrieling tweede

Op één strafpunt volgde team Valkenswaard United met Marcus Ehning en Jur Vrieling. Vrieling kreeg met VDL Glasgow v. Merelsnest N.O.P. (v. Nabab de Reve) een pechfout en met de ene strafpunt uit de eerste ronde kwam het team uit op vijf strafpunten. Ook team Shanghai Swans eindigde op vijf strafpunten maar hun tijd was langzamer.

