Max-Theurer en Helgstrand-paarden maken de dienst uit bij zesjarigen

Tot die elf behoort onder meer de reservekampioen van vorig jaar, Ferrari OLD (Foundation x Hotline), die op de PSI veiling voor 1,5 miljoen euro werd aangeschaft door zijn ruiter Andreas Helgstrand. Stalgenoot D’Avie (Don Juan de Hus x Londonderry) – in Verden aangeschaft voor 620.000 euro – mag met stalruiter Severo Jurado Lopez ook nogmaals in actie komen.

Drie van Max-Theurer

In Warendorf verdienden ook de drie zesjarigen van Sissy Max-Theurer de goedkeuring van de jury. Dorothee Schneider reed zelf Flying Dancer OLD (Fürst Romancier x Donnerhall) – die in Vechta 235.000 euro opbracht – en Sisters Act OLD (Sandro Hit x Royal Diamond), die vorig jaar vierde werd in de finale bij de vijfjarigen. Haar stalamazone Laura Ströbel slaagde met Bundeschampionatsfinalist Villeneuve (Vitalis x Dancier).

Laura Ströbel met Villeneuve



Hengsten imponeren

Beatrice Buchwald stelde de Oldenburgse hengst Fürst William OLD (Fürst Wilhelm x Lord Sinclair), die onlangs de Bundeschampionat-kwalificatie in Wipperfürth-Kreuzberg nog won, voor en mag nogmaals voor de jury verschijnen. Dat geldt ook voor HBS Backround (Boston x Florencio) en amazone Ann-Christin Wienkamp. HBS Backround was in 2015 de één na beste dressuurhengst op de HLP in Neustadt-Dosse. Ook ex-finalist Matchball OLD (Millennium x De Niro) maakt met Johan Hinnemann’s stalamazone Stefanie Wolf nog een kans.

Ann-Christin Wienkamp en HBS Backround:



Groen licht

De andere drie paarden die groen licht kregen zijn Bundeschampionat-kwalifcatie winnares Bonita Springs (Boston x Fidertanz) onder Kira Wulferding, Fiesta Danza OLD (Fürstenball x Weltmeyer) met Bianca Noway en Riptide (Rock Forever x Show Star) onder Kira Ripphoff.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl