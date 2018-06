McLain Ward wint voor de tiende keer 4*Grand Prix Devon

Het technische parcours van Guilherme Jorge leverde vijf barragekandidaten op. Adrienne Sternlicht moest het spits afbijten. De leerlinge van McLain Ward sprong met de tienjarige merrie Cristalline foutloos rond in 40,20 seconden.

Tiende keer

Als derde ging McLain Ward van start en in een hoog tempo liet hij de Clinton-dochter Clinta over het parcours gaan. Zonder fouten werd ook de laatste oxer flying genomen en de Amerikaan zette de klokken stil op 36,91 seconden. De prestatie werd niet meer verbeterd zodat Ward voor de tiende keer de hoofdprijs in Devon in ontvangst kon nemen.

Groot hart

“Clinta was ongelooflijk”, reageerde McLain Ward na afloop. “Het paard is zo voorzichtig dat ik dacht dat ze veel te hoog zou springen. Ik probeerde tijd goed te maken op de laatste lijn en kreeg geen goede afstand op de laatste hindernis. Ze had makkelijk kunnen stoppen, maar toonde haar grote hart. Ze redde me echt.”

Tweede GP-zege sinds maart

De talentvolle schimmel heeft Ward pas sinds maart in handen en won onlangs ook de 5* Grand Prix van New York en in North Salem was het duo tweede in de Grand Prix.

Eddie Blue derde

In Devon reed Devin Ryan de Zirocco Blue-zoon Eddie Blue met acht strafpunten naar de derde plaats. Ook de nummer vier, Todd Minikus, kreeg met Chaventyno (v. Chacco-Blue) acht strafpunten. Het vijfde paar in de barrage, Brianne Goutal en Viva Colombia (v. Couleur Rubin), gaf op.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Phelps Sports