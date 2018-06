Medium Tour Gelderland voor Jur Vrieling

Over 1.45m waren er maar liefst 21 combinaties die de lei schoon konden houden. Dat beloofde veel voor de barrage en tegen de klok is Jur Vrieling altijd een man om rekening mee te houden. Met Zypern III was hij liefst anderhalve seconde sneller dan Simone Blum en Con Touch S (v. Con Cento). Nog zo’n snelheidsduivel op de derde plaats, namelijk Willem Greve en Zypria S (v. Canturo) die de goede lijn van CHIO Rotterdam doortrokken. Zowel Con Touch S als Zypria S zijn gefokt door de Duitse topfokker Julius-Peter Sinnack uit de lijn van het Olympiadepaard Classic Touch.

Nog meer Nederlanders

Ook de rest van de top tien werd bevolkt door mooie namen. Julia Houtzager-Kayser sprong met Elke Maria M (v. Cornet Obolensky) naar de vijfde plaats, vlak voor Michel Hendrix en Elco Van Hof Ter Naillen (v. Elvis Ter Putte). Ook Thom De Coff haalde met de KWPN’er Emmerson (v. Cicero Z Van Paemel) nog net de top tien.

Val Maud Roosendaal

Een stevige tuimelperte van Maud Roosendaal en El Divo schrok het publiek nog even op. El Divo kon niet op eigen kracht de piste verlaten en de ambulance moest er aan te pas komen. Zodra er meer nieuws is, zal dit bericht aangevuld worden.

