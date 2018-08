Meesterlijke Mulder verrassing van CSI Ommen

Als laatste in de barrage, achter de Zweden Douglas Lindelöw en Stephanie Holmén op toppaarden, dook Mulder onder de snelste tijd en bleef het nog lang onrustig op het concours van de familie Schuttert. Als een gewonnen voetbalmatch doken de ruiters op Pim Mulder om hem te feliciteren. Dat de springruiter uit Dalfsen, die sinds 2013 stallen huurt bij Schuttert en ook meehelpt bij de organisatie van CSI Ommen, de hoofdprijs van bijna 25.000 euro zou winnen had niemand voorspelt. Zijn sportieve hoogtepunt dateert van 2015 toen hij de tweesterren Grote Prijs van De Wolden op 1.45m niveau won. Vrijdagavond won hij nog het Puissance springen over een hoogte van 2.10m.

Dankbaar

“Ik ben de familie Schuttert dankbaar dat ik mocht rijden. Ik mag normaal nooit op een viersterrenwedstrijd komen”, lacht Pim Mulder. “Dit komt voor mij ook als een verrassing. Ik had wel het gevoel dat dit paard het zou kunnen. Vanaf het eerste moment dat ik erop zat had ik het gevoel dat hij veel kwaliteit heeft en enorm kan rekken op de brede oxers. Een fenomeen. Hij geeft ook nooit op.”

Kortdurende barrage

De tomeloze inzet van Djoost Again droeg bij aan de weinige nulritten die zondagmiddag neergezet werden. “Ik had er liever wat meer in de barrage gezien, maar na al die warme dagen waren veel paarden toch een beetje leeg”, analyseert parcoursbouwer Henk Linders. Ruiters als Marc Houtzager en Willem Greve dachten voor aanvang dat er veel meer foutlozen zouden komen, maar er viel nogal eens een balk in de dubbel- en driesprong. Zo ook bij Frank Schuttert (4e) op La Fille Rouge (v. Couleur Rubin) en Wout-Jan van der Schans (5e) op Capetown (v. Oklund).

Weinig ervaring

Het bijzondere van Mulder’s paard Djoost Again is dat hij in november 2017 enkel ervaring had op landelijk 1.35m niveau. “Het buurmeisje van eigenaresse Greetje Folkerts reed ermee. Daarna heb ik hem overgenomen. Ons eerste concours was in januari in Drachten in het 1.35m. Toen was hij nog erg gespannen, maar hij groeide er snel in. Met het oog op CSI Ommen heb ik enorm m’n best gedaan om op CSI3* Moorsele en CSI3* Outdoor Gelderland te mogen rijden. Dat ging nog niet zonder slag of stoot. Ik kreeg wel een startplek, maar aanvankelijk niet voor de Big Tour en die wilde ik juist rijden. Ik wist wel dat we nog niet foutloos zouden blijven in de Grote Prijs op Outdoor Gelderland, maar wel dat we het een keer gedaan moesten hebben.”

Volgende stap

Pim Mulder, die vooral bekend staat als vakkundige africhter van jonge springpaarden, droomt van een volgende stap. “Ik heb geen sponsor, misschien moet ik er eens werk van gaan maken. Al is een sponsor ook geen garantie tot succes. Als je paard niet goed genoeg is, heb je op een internationaal concours niets te zoeken. Maar als je geloof in je paard hebt en het is een goed paard, dan kun je meedoen. Heel belangrijk om te onthouden voor iedereen die nog niet op dit soort wedstrijden rijdt. Het kan heel snel gaan, dat zie je wel aan ons. Dit is mijn eerste 1.60m Grote Prijs en voor het paard ook. Ik weet nog dat mensen vorig jaar zeiden dat hij met zijn negen jaar in de klasse ZZ wat achter liep voor zijn leeftijd. Ik denk dat hij nu voorloopt.”

Gunfactor

Organisator Jan Schuttert gunt Pim Mulder als geen ander de overwinning. “Een heel mooie winnaar. Omdat ik zelf ook rijd, zie ik hem hier bij ons elke dag trainen. Het is een heel vriendelijke, rustige jongen en zo gaat hij ook met zijn paarden om. Hij laat zien dat je met geduld en talent heel ver kan komen. Sterker nog, als Pim vandaag of morgen de kans zou krijgen om meer goede paarden te rijden die niet verkocht worden, voorspel ik dat hij kan meedoen in de internationale top.”

Onvergetelijk

Op CSI Ommen werden de bezoekersrecords weer verbroken. “Ruim 20.000 toeschouwers waren er. Het was een schitterende week, maar het vergt wel veel van de familie en het team. Mijn vrouw Marian is ontzettend druk achter de coulissen, haar PC is zelfs gecrasht. Mooi dat CDA-tweedekamerlid Maurits von Martels haar vanmiddag in het zonnetje zette, want ze verdient dat ook echt. Hendrik-Jan heeft dit jaar weer een fantastisch programma in elkaar gezet. Daar heeft hij heel veel gevoel bij, waarbij hij goed overlegt met de parcoursbouwer en jury. We moeten wel oppassen dat CSI Ommen ons niet ontgroeit. We gaan opruimen, evalueren en kijken of we voor ons zelf ook nog wat stappen kunnen zetten. Want de editie 2019 moet ook weer een onvergetelijke worden”, sluit Jan Schuttert af.

Verlooy en Porter

Op de laatste sportieve dag waren er nog twee overwinningen te noemen. Die van de uiterst succesvolle Jos Verlooy met Cor-Leon van de Vlierbeek Z (v. Calvaro) in de 1.40m CSI1* Grand Prix om de Stoeterij Sterrehof Grote Prijs en die van Wilton Porter op Delinquent JX in de 1.45m ABN Amro Trophy.

Bron: www.csiommen.nl/Paardenkrant-Horses.nl

Auteur: Wendy Scholten