Megan Lane rijdt Rousseau-zoon Zodiac MW in de kijker

Megan Lane debuteerde met in januari met de Rousseau-zoon Zodiac MW in de Grand Prix op de tour in Wellington. De Canadese won een keer met 70.717% en zette daarmee een stap in de richting van het Canadese team voor de WEG in Tryon. Op het CDI in Ottawa in eigen land pakte Lane haar tweede overwinning in de Grand Prix, nu met 70.696%. Brittany Fraser en haar KWPN’er All In (v. Tango) werden op minimale achterstand tweede.