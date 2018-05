Meike Kroot sluit Aachen Dressage Days af met vijfde plaats

Bij de young riders was het weer Ann-Sophie Lückert die de overwinning opeiste. Met Fairmont (v. Fürst Piccolo) behaalde ze 72,696% en bleef voor op landgenote Kim Brüning met de Filmstar-zoon Feivel’s World.

Geen prijzen voor Nederlandse junioren

Felice Blaauw, in de landenproef nog de beste Nederlandse bij de junioren, liet met TC Take It Easy (v. Florestan I) tegen wat ongelukkige storingen aan en kwam niet verder dan plaats zeventien. Geen van de andere Nederlandse amazones reed zich bij de prijzen, maar het beste resultaat (zevende) werd geleverd door Maud de Bruijn en de ex-KWPN-hengst Don Tango B (v. Contango).

Klik hier voor de uitslagen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl