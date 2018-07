Mel Thijssen begint foutloos aan EK junioren

Thibault Philippaerts klokte met Cataleya (v. Cachas) de snelle tijd van 69,29 seconden en was de enige junior die onder de 70 seconden finishte. Mel Thijssen en Cartolana (v. Cartogran) deden er 75,15 seconden over en eindigden daarmee als vijftiende.

Schuttelaar ook foutloos

Ook Beau Schuttelaar en Caretino (v. Singulord Joter) bleven foutloos. De tijd van 77,01 seconden betekende de 28-ste plek in het veld van 111 deelnemers. Lars Kersten reed met Dobbey (v. Zirocco Blue VDL) een snelle rit in 73,55 seconden maar zag een balk vallen en eindigde daardoor buiten de prijzen op de 32-ste plaats.

Van de Mheen en Hakvoort

In 73,14 seconden ging Rowen van de Mheen met Q Verdi (v. Verdi) als snelste Oranjeruiter door het parcours. Door de 12 strafpunten kelderde het duo naar plaats 62. Ook Iris Hakvoort en Don’t Tell me What to Do (v. Canturano) hielden de lei niet schoon (80-ste).

Uitslag

Stand na eerste onderdeel

Klik hier voor de overzichtspagina van het EK jeugd in Fontainebleau

Bron: Paardenkrant-Horses.nl