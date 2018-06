In het nieuwe reglement staat onder meer dat een afgeworpen balletje voortaan bestraft wordt met vier strafseconden in plaats van vijf. Dit geldt ook voor het omgooien van een (onderdeel van) een marathonhindernis. Ook is de formule voor de finale aangepast, de eerste ronde van de finale zal uit twee onderdelen bestaan in plaats van één.

Bron: Hoefnet / Paardenkrant – Horses.nl