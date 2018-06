Toppaard Elliot van Yvonne de Ruyter overleden

Yvonne behaalde een groot aantal successen met Elliot. Zo namen zij deel aan de Wereldkampioenschappen voor enkelspan paarden in Astorp 2004 en Pratoni del Vivaro in 2008. Daarnaast schreef het duo vele kampioenschappen op hun naam, waaronder de dressuur en vaardigheid op de Hippiade. In Windsor 2000 maakten Yvonne en Elliot deel uit van het Nederlandse team dat won, waarbij zij de felicitaties van Koningin Elizabeth in ontvangst mochten nemen.

Onderstaande bericht liet Yvonne via haar Facebook weten.

Bron: Facebook