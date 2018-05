Nederlandse vierspanmenners zegevieren in Valkenswaard

Het Nederlandse team bestaande uit IJsbrand Chardon, Koos de Ronde en Peter de Ronde nam in Valkenswaard direct bij de dressuur al de leiding in de wedstrijd en stond die niet meer af. In het individuele klassement was de Australiër Boyd Exell oppermachtig. Exell is al enige jaren in Valkenwaard gevestigd, hij was niet alleen de beste in de wedstrijd, hij was ook de gastheer van het prachtige evenement.

Goede test

IJsbrand Chardon, de uiteindelijke nummer twee van het eindklassement, besloot pas kort voor de wedstrijd in Valkenswaard van start te gaan om een nieuw paard te proberen. Iets wat heel goed verliep en waar de gelouterde menner dan ook heel blij mee was. In de dressuur en marathon kwam Chardon op de tweede plaats en in de afsluitende vaardigheid was hij de beste. Koos de Ronde won ondanks een flinke fout in hindernis 3 de marathon en kwam op de vierde plaats individueel. Ook voor Koos de Ronde was de wedstrijd een prima gelegenheid om een en ander te

proberen. Hij veranderde naar tevredenheid iets aan de opstelling van zijn paarden en in de marathon ging hij met een nieuwe marathonwagen van start.

Wereldbeker

In Valkenswaard waren ook punten te verdienen voor het Indoor wereldbekerseizoen. Met hun resultaten verdiende Chardon en De Ronde de nodige felbegeerde punten voor dit klassement.

Tweespannen: winst voor Sanny Hagen – Dijkhuis in de vaardigheid

Bij de tweespannen reed Sanny Hagen – Dijkhuis, die na de dressuur en marathon twintigste stond in het tussenklassement, als eerste het gehele parcours uit zonder een balletje te laten vallen, met slechts een kleine tijdstraf. Ook de Duitser Adolf Fischer lukte het om foutloos te blijven, maar had daarvoor iets meer tijd nodig. Tristan Verheijen en Geert Dijkhof reden vol aan voor een podiumplaats. Zij eindigden binnen de tijd, maar moesten beiden een balletje incasseren. In het eindklassement klom Dijkhof op tot de tweede plaats en werd Tristan Verheijen derde, ten koste van de Belg Sven Stuyck en Adolf Fischer, die beiden net naast het podium belandden. De Belg Wim Heylen werd geëlimineerd doordat hij poortje 13 vergat te nemen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/KNHS/Hoefnet