De merrie en veulen gingen duidelijk op ontdekkingstocht in Loon. Ze galoppeerden door het graanveld, staken de weg over en daarna bezochten ze ook nog het aardappelveld. Wonder boven wonder kwamen de merrie en het veulen ongeschonden uit hun avontuur. Inmiddels staan ze weer veilig in de wei.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/RTV Drenthe