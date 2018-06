Meulendijks en Avanti hebben scores voor B-kader bij elkaar

De succesvolle U-25 combinatie maakte dit jaar de overstap naar de senioren. Per 1 oktober vorig jaar werd Avanti al vastgelegd door Stichting N.O.P. met het oog op de Wereldruiterspelen in Tryon.

Kadercriteria

Een Olympisch kader-score heeft Meulendijks met Avanti nog niet behaald bij de senioren, de grens ligt daar op 72%. Voor het B-kader ligt de grens op 70% in de Grand Prix. Om in het kader te geraken moeten combinaties vanaf januari 2018 in een cyclus van 9 maanden (voorheen een jaar) drie keer een kaderscore behalen in de Grand Prix. Twee daarvan op internationale wedstrijden.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl