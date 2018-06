Anne Meulendijks, die met Avanti pas dit jaar de overstap maakte van de U-25 naar de senioren, merkt dat Avanti steeds meer bevestigd raakt op het hoogste niveau. “Ik merk dat we steeds geroutineerder door de Grand Prix-proeven komen.”

Super in vorm

Avanti liep in Rotterdam, de eerste van twee observatiewedstrijden richting Tryon, twee praktisch foutloze proeven. “Hij is super in vorm en dat was ook de bedoeling. We hebben echt naar deze wedstrijd toe getraind en wilden hier pieken. Ik hoop dat ik de bondscoach heb kunnen laten zien dat we dat kunnen: pieken op het juiste moment.”

U-25 kür

In Rotterdam reed Meulendijks nog haar ‘oude’ (vorig jaar gemaakt voor het jeugd EK) U-25 kür, waarin de lijnen iets zijn aangepast en opgewaardeerd tot Grand Prix-niveau. Dat ze daarin al naar een aanzienlijke score van 76,92% reed (waarmee ze overigens Diederik van Silfhout en Expression versloeg) is hoog voor de lage moeilijkheidsgraad van de kür. “Dit is ook wel de laatste keer dat ik deze kür gebruikt heb. Voor het Nederlands Kampioenschap (tweede observatiewedstrijd, red.) is het de bedoeling dat ik een nieuwe kür heb. Dan echt op Grand Prix-niveau.”

‘Het is allemaal zo snel gegaan’

Het was voor Meulendijks eigenlijk helemaal niet de bedoeling dat ze haar U-25 kür in de Grand Prix zou gebruiken. “Maar het is allemaal zo snel gegaan, dat we niet anders konden.”

