Mexico stuurt winnende Nations Cup team Dublin ook naar Tryon

Het Mexicaanse team dat in Dublin won en in dezelfde samenstelling naar Tryon reist, bestaat uit Enrique González – Chacna (v. Chacco-Blue), Eugenio Garza – Victer Finn DH Z (v. Va-Vite), Federico Fernández – Landpeter do Feroleto (v. Landritter) en Patricio Pasquel – Babel (v. Billy du Lys). En als toevoeging Fernando Martínez en de elfjarige Colandro-zoon Cor Bakker.

Patricio Pasquel was de enige die met de in eigen land gefokte Babel dubbel nul bleef in Dublin. Een sterke combinatie die vorig jaar juni in Calgary de 5* Grand Prix won. Landpeter do Feroleto is het meest ervaren paard. De zestienjarige in Brazilië gefokte ruin was er al bij op de Spelen in Rio, toen nog onder de Braziliaan Stephan de Freitas Barcha.

Bron Federacion Ecuestre Mexicana