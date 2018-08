Mexico wint landenwedstrijd Dublin, Nederland zevende

Acht landen streden in de Nations Cup, en na de eerste ronde het de Ieren, die duidelijk hen vorm lieten zien. Ierland ging met nul strafpunten de tweede ronde in, maar door 12 strafpunten in de tweede ronde viel het team terug naar plaats vier. Mexico won, en het Nederlandse team eindigde op een totaal van 32 strafpunten en werd zo zevende.

Ex-aequo

De Mexicanen gingen de tweede rond in met 8 strafpunten. In de tweede ronde wist Mexico de nul te houden. Met een totaal van 8 strafpunten trok het team de winst naar zich toe. Italië moest de tweede plek delen met Frankrijk. Beide landen kwamen op een totaal van twaalf strafpunten.

Nederlandse team zevende

Met een relatief onervaren team werd Nederland uiteindelijk zevende. Bart Bles reed acht en vier strafpunten met zijn nieuwe aanwinst Israel van de Dennehoeve (v.Thunder vd Zuuthoeve). Doron Kuipers behaalde met Charley (v.Calido) het beste resultaat van de Nederlanders met twee maal een springfout. Kevin Jochems moest twaalf en acht strafpunten noteren met Captain Cooper (v.Namerlus R). Angelique Hoorn kreeg met Brego R’N B (v. Namelus R) in de eerste ronde twaalf strafpunten. Hoorn wist zich te herpakken en reed de tweede ronde foutloos. Een totaal van 32 strafpunten bracht het Nederlandse team uiteindelijk naar een zevende plaats.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl